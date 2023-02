Mozambico | pastore muore provando a digiunare per 40 giorni come Gesù

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Leggi Anche Lo studio: "La dieta del digiuno intermittente non funziona" Digiuno religioso, non era la prima volta per ilBarajah era anche insegnante di francese nella cittadina di Messica, ...

Secondo quanto riportato, venne firmata per opera della nostra Comunità la pace per il Mozambico. Tra i mediatori di quella iniziativa, Zuppi ha voluto ricordare il motto abbracciato del teologo e pastore protestante Valdo.

Francisco Barajah, un pastore mozambicano, è deceduto in ospedale. Dopo 25 giorni senza cibo né acqua, aveva perso così tanto peso da non riuscire più a stare in piedi ...