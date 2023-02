Motori | Zidane entra in Formula 1 | ruolo inatteso per il francese

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Svelata la nuova macchina anche dalla Alpine, la sorpresa dei presenti è stata però incredibile quando la scuderia ha annunciato la nuova collaborazione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Quasi tutte le nuove monoposto sono ormai state svelate e ieri, 16 febbraio, è toccato anche ad Alpine. La nuova A523 ha lasciato tutti senza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

c'è stata una grande sorpresa con Zinedine annunciato come ambasciatore della scuderia

Zidane entra nella Formula 1: è il nuovo ambasciatore della Alpine Goal.com

Una presenza che ha davvero strabiliante tutti quella di Zinedine Zidane, campione indiscusso sia in campo che ... possono avere successo anche in una categoria d'élite come quella dei motori. Un ... Il Pallone d'Oro 1998 è pronto a una nuova avventura: "Desidero allenare, finché potrò lavorerò per la Alpine".