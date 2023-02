Febbraio è un mese speciale per il motomondiale, che a distanza di due giorni ha visto nascere i due piloti più rappresentativi dell'ultimo ventennio , nonché due tra i più forti della storia, ovvero... Marc Marquez è finalmente pronto a tornare a lottare per il Mondiale della. Nel giorno del ... Marquez, nel mirino cila Ducati e Bagnaia . Marquez, intanto arriva un docufilm sulla sua ...

MotoGP, sono 30 per Marc Marquez! Tanti auguri al fenomeno spagnolo Motosprint.it

MotoGP, Marquez compie 30 anni: "Se ami il rischio, punta su di me" Virgilio Sport

MotoGP 2023. Marc Marquez compie 30 anni, auguri! Moto.it

MotoGP, Dovizioso inserito nella Hall of Fame: "Che sorpresa!" Sky Sport

MotoGP Legends: chi sono gli italiani presenti, da Agostini a Rossi e Biaggi La Gazzetta dello Sport

Dopo Valentino Rossi un altro fenomeno compie gli anni! Giorno speciale per il pilota di Cervera che festeggia 30 anni ...Giorno speciale per Marc Marquez che oggi spegne 30 candeline. L'otto volte Campione del Mondo non vede l'ora di tornare in pista. Dopo tanti mesi problematici, con diversi infortuni, quest'anno pare ...