MotoGP | Lin Jarvis | “Franco Morbidelli ha bisogno di risultati importanti per rimanere in Yamaha”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Si annuncia un’annata molto importante per diversi piloti nel Mondiale di2023. Tra questi, senza ombra di dubbio, c’è anche il nostro. Il portacolori del teamFactory è reduce da due anni davvero complicati, prima per l’infortunio al ginocchio, quindi per un feeling mai nato con la sua M1 edizione 2022. Anche per questo motivo il pilota romano è chiamato alla risposta in questo campionato, come spiega anche il numero uno del team, Lin. “Hadi buoni, semplicemente. Questo è un mondo molto competitivo. L’anno scorso, solo Fabio è riuscito ad avere un gran rendimento. Ma questo è molto rischioso nella situazione attuale. Con due soli piloti, abbiamoche siano veloci entrambi. Se ...

...trovata sola inche si parla di un coinvolgimento di Valentino Rossi. Se per il presidente della FIM Jorge Viegas l'accordo è solo una formalità, alla VR46 non la pensano esattamente così....Dobbiamo assicurarci di avere una moto competitiva per questa e le prossime stagioni ', ha spiegato il numero uno del muretto Yamaha,Jarvis a TmcBlog , aggiungendo: ' Vorremmo tornare ad avere ...

Moto2 world champion and MotoGP world runner-up in 2017 and 2020 respectively, Franco Morbidelli finished the last two seasons in 17th and 19th ...