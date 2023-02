In un comunicato, il ministero degli Esteri aggiunge di aver "informato" l'ambasciatore delle "valutazioni" diriguardanti "le attuali forniture di armi ed equipaggiamento militare al regime di ...A pochi giorni dall'anniversario del 24 febbraio in cuiha inviato le sue forze in Ucraina, il conflitto sarà in cima all'agenda,il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba a rappresentare l'...

Mosca, evacuata stazione: preso uomo con ordigni esplosivi TGCOM

Mosca, con Starace discussi eventi culturali e armi a Kiev - Ultima Ora Agenzia ANSA

Russia, arrestato uomo con ordigni in stazione di Mosca Adnkronos

EVACUATA STAZIONE A MOSCA A CAUSA DI UN UOMO CON ORDIGNI Agenzia ANSA

L'Ue apre all'invio dei jet "Con l'Ucraina fino alla fine" Nuove minacce da Mosca e Biden spinge per trattare - Cronaca QUOTIDIANO NAZIONALE

Secondo quanto riportano i media locali, l’allarme è scattato quando l’uomo si è presentato ai controlli dei metal detector piazzati in ...Un uomo dalle generalità ignote è stato fermato alla stazione Kurskiy di Mosca: indosso aveva mine antiuomo e un ordigno esplosivo ...