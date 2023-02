Morto Giorgio Ruffolo | economista ed ex ministro Il ricordo di Mattarella | “Ha unito tensione ideale | garbo e competenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Io per me ho deciso di morire socialista. Data l’età, non si tratta di un impegno di lunga lena” aveva scritto in uno dei suoi tanti editoriali (sempre carichi di ironia) su Repubblica. E’ieri a Roma a 96 anni, ex, esponente storico del Partito socialista e poi, nella seconda Repubblica, del centrosinistra da fondatore (ed eurodeputato) dei Democratici di sinistra. Tra le altre cose aveva contribuito a scrivere il manifesto fondativo del Pd al quale peraltro non ha mai riservato critiche. A dare l’annuncio della scomparsa è stato l’ex compagno di partito e suo successore al ministero dell’Ambiente Valdo Spini. “Lascia una traccia duratura nella cultura e nella politica socialista e della sinistra italiana” ha dichiarato Spini. Oggi il cordoglio del ...