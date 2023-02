Monza | Palladino | 'Mi piace essere camaleontico Berlusconi | Galliani e il Milan'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Raffaele, allenatore del, parla in conferenza alla vigilia del match con il: "Mie anche...

Le parole di Raffaele, allenatore del, alla vigilia della sfida contro il Milan. Tutti i dettagli Raffaeleha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A trae Milan. ...A poco più di 24 ore dalla sfida dello U - Power Stadium, dove ilaffronterà il Milan, alle 18 di sabato, Raffaelesa bene che non sarà partita che necessiti di stimoli, per prestigio ...

Vigilia Monza-Milan, Mister Palladino: "Domani dobbiamo essere pronti a tutto, non so dove possiamo arrivare. Carlos ... Monza-News

Monza, Palladino: «Carlos Augusto convocato Ecco la decisione» Calcio News 24

Monza-Milan, Palladino: "Milan squadra di campioni ma siamo carichi" Sky Sport

Palladino: “Convocati, la decisione su Carlos Augusto! Pessina, Mota e il tridente…” SOS Fanta

Chiosa finale circa il cambiamento di modulo e la possibilità di vedere ancora una volta il proprio Monza schierato col tridente d’attacco pesante. Palladino a tali propositi afferma: “Giusto essere ...L'allenatore dei brianzoli a tutto campo alla vigilia della gara casalinga con i rossoneri: partita dal sapore speciale per Berlusconi e Galliani ...