Monza - Milan | Berlusconi e il derby ' del cuore' | ' Spero nel pareggio'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) "Ilè la mia squadra del. Andavo a vedere le partite delcon mio papà, ilce l'ho dentro da sempre. Quando perde ilho ildistrutto, speriamo in unche non ...

sono due cose diverse. Ilsono contento quando vince, batto le mani, ma non è ancora entrato nel mio cuore. Non so se sabato mi emozionerò come in passato, ma vedere ilè ...Si va versoche, come mi faceva notare il blogger Stefano Borghi , è un incontro insidioso . Lo è, perchéè un derby a tutti gli effetti , dal momento che si può arrivare al capoluogo brianzolo da Milano senza attraversare un metro di campagna. Lo è perché Berlusconi e Galliani vorranno ...

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Monza-Milan (domani alle 18) è il derby del cuore di Silvio Berlusconi e risveglia tanti ricordi tra presente e passato. Silvio Berlusconi - oggi proprietario del ...