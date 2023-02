MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 6 si mostra in un Gameplay Trailer

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Divertimento e libertà sono i protagonisti dell’ultimodi– The6 pubblicato oggi da Milestone e Feld Motor Sports, Inc. L’unico videogiococon piloti e tracciati ufficiali dalla stagione 2022 sarà disponibile in tutto il mondo il 9 marzo 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e Steam per Windows PC. In questo nuovo capitolo del franchise, i giocatori potranno divertirsi nel nuovoPark, un gigantesco ambiente free-roaming da esplorare da soli o con amici. IlParkè il luogo perfetto per scatenarsi tra cinque diverse aree con salti enormi, tracciati originali e molto altro. I piloti potranno scendere a tutta velocità dalla ...

Divertimento e libertà sono i protagonisti del trailer diSupercross - The Official Videogame 6 pubblicato da Milestone e Feld Motor Sports, Inc. Il videogioco Supercross con piloti e tracciati ufficiali dalla stagione 2022 sarà disponibile ...

