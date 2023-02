Mondiali sci | Della Vite guarda già al futuro | ' Dovrò lavorare tanto | ma sono contento' - Sport - Altri Sport

Il giovane azzurro è il migliore dell'Italia nel gigante con il decimo posto, a 21 anni il futuro è dalla sua: 'Sarà una estate di grande ...La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara dello slalom femminile dialpino, valevole per i2022/2023 in corso di svolgimento a Courchevel/Meribel . Ad indossare il pettorale numero uno sarà la campionessa del mondo di gigante Mikaela Shiffrin, mentre a ...

Slalom gigante maschile: doppietta svizzera, buona prestazione degli azzurri RaiNews

LIVE Sci alpino, Gigante Mondiali 2023 in DIRETTA: cade Alex Vinatzer, Radamus in testa OA Sport

Mondiali sci, Della Vite guarda già al futuro: "Dovrò lavorare tanto, ma sono contento" QUOTIDIANO NAZIONALE

Live Mondiali di sci: Ultime Notizie, Vincitori e Medagliere DAZN

Federica Brignone oro nella combinata ai Mondiali di sci a Meribel Corriere della Sera

Domani, sabato 18 febbraio, andrà in scena lo slalom femminile, valido per i Mondiali 2023 di sci alpino. Sulle nevi di Meribel (Francia) andrà in scena la prova tra i pali stretti: la prima manche è ...Il giovane azzurro è il migliore dell’Italia nel gigante con il decimo posto, a 21 anni il futuro è dalla sua: "Sarà una estate di grande lavoro" ...