Mondiali Courchevel Meribel 2023 | Odermatt | “Altra battaglia | non pensavo di vincere”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Non mi aspettavo di, specialmente visto come aveva sciato Schwarz nella prima manche. E’ stata un’. Le condizioni erano difficili e non era scontato avere energia per la parte finale. Sicuramente è stata più facile questa gara rispetto alla discesa perché ero consapevole di aver già conquistato un oro. Poi è ovvio che vuoidi nuovo, vuoiogni volta in cui sei al cancelletto di partenza“. Questo il commento a caldo di Marco, vincitore del gigante maschile deididi sci alpino. “Contento della seconda manche e del secondo posto. Non ho rimpianti e nel complesso sono soddisfatto della gara” ha invece affermato Loic Meillard, medaglia ...

Le parole di Marco Odermatt, Loic Meillard e Marco Schwarz al termine del gigante maschile dei Mondiali di Courchevel/Meribel 2023 di sci alpino.I Mondiali 2023 di sci alpino oggi a Courchevel (Francia) hanno visto andare in scena il gigante maschile: doppietta elvetica con Marco Odermatt primo in 2’3408 davanti a Loic Meillard, secondo a 03 ...