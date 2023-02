Mondiali Courchevel-Méribel 2023 | Della Mea | “Sono carica per lo slalom”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Idi sci alpino in corso di svolgimento astanno per giungere al termine e, nella giornata di domani, sabato 18 febbraio, andrà in scena lofemminile. Il programma prevede la disputaprima manche a partire dalle ore 10.00, mentre la seconda alle 13.30, entrambe in diretta su Raisport ed Eurosport. Le azzurre in gara saranno quattro: Beatrice Sola, Marta Rossetti, LaraMea e Anita Gulli. Quest’ultima testerà questa pista per la prima volta, ma si è detta fiduciosa: “La fiducia comincia ad arrivare. Una gara secca, con i primi quindici che vanno a punti, quindi sicuramente c’è un obiettivo. Non ho mai gareggiato qui, ho sempre seguito tutta la rassegna e la pista mi sembra bella, così come la tracciatura che ho visto ...