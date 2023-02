Mondiali biathlon | Italia a caccia di gloria con staffette e mass start | ecco gli azzurri - Sport - Altri Sport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sabato e domenica, delineati glini in gara con grandi speranze soprattutto nella staffetta ...

Sabato e domenica staffette e mass start, delineati gli italiani in gara con grandi speranze soprattutto nella staffetta ...Miglior prestazione in carriera della valdostana Samuela Comola , infallibile al poligono, che conquista il quarto posto nella 15 km Individuale dei Campionatididi Oberhof (Germania). E' anche il giorno del rammarico per la sappadina Lisa Vittozzi che, dopo diciannove centri consecutivi, il ventesimo lo 'lascia' un poco alto, a destra, e ...

Vittozzi e Giacomel regalano il bronzo mondiale all'Italia nella single mixed, rivivi la gara in 3' Eurosport IT

Johannes Bø è un marziano, Puppo e Ambesi si scatenano in cabina Eurosport IT

Samuela Comola sfiora una pazzesca medaglia ai Mondiali di biathlon AostaSera

Oberhof 2023 - Dorothea Wierer va in crisi all'ultimo poligono, addio alla medaglia nell'individuale femminile Eurosport IT

E tre! Dopo l’argento nella staffetta mista e il bronzo nell’Individuale, ai Mondiali di Oberhof è ancora bronzo per Lisa Vittozzi: la biathleta sappadina ieri è arrivata… Leggi ...Sabato e domenica staffette e mass start, delineati gli italiani in gara con grandi speranze soprattutto nella staffetta femminile ...