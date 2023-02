Monaco | l’asse Macron-Scholz raccoglie l’appello di Zelensky | «Pronti a un conflitto prolungato in Ucraina» Ma i jet restano tabù

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 febbraio 2023) «Una guerra che riguarda tutti». Ne è certo il presidente francese, Emmanuel, intervenuto alla Conferenza sulla sicurezza di, che riunisce i leader mondiali in vista del primo anniversario dell’invasione russa dell’. «Questa guerra non riguarda soltanto europee ed europei ma riguarda l’intero pianeta», ha dettotirando le somme di quanto accaduto dal 24 febbraio scorso, ovvero da quando Vladimir Putin ha preso la fatidica decisione di invadere il Paese. Nel cosiddetto “Davos della difesa”, davanti a un platea di esperti arrivati ada mezzo mondo, l’inquilino dell’Eliseo si è detto «pronto a sforzarsi» insieme agli alleati e vincere contro «il Golia», per utilizzare le parole del presidente Volodymr, che nella giornata inaugurale della ...