Molestatore seriale di minorenni | arrestato a L' Aquila dalla Polizia di Stato

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L'- Gli uomini della Squadra Volanti sono intervenuti nella frazionena di Bazzano dopo una richiesta inoltrata al 113 per molestie sessuali nei confronti di una ragazza minorenne. La ragazza, che stava facendo rientro a casa a bordo di un autobus della linea urbana, quando è stata avvicinata da un 44 anni, il quale dopo essersi seduto al fianco della minorenne, ha iniziato a molestarla accarezzandole inizialmente le gambe per poi palpeggiarle i glutei. La vittima, che ha provato a sottrarsi alle insistenze dell’uomo cercando di alzarsi, veniva bloccata con la forza al sedile del mezzo dall’aggressore, che la tratteneva per un braccio. Grazie all’intervento di un testimone la ragazza si è divincolatapresa mentre alcuni viaggiatori hanno avvisato il conducente dell’autobus per arrestare il mezzo e bloccare ...