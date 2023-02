Modena-Genoa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I canarini cercano la terza vittoria consecutiva per rilanciare le proprie ambizioni in chiave playoff, mentre i liguri vogliono difendere il secondo posto dall’assalto di Bari e Reggina.si giocherà domenica 19 febbraio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Braglia.: LE(4-3-2-1): Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti, Armellino, Gerli, Gargiulo, Tremolada, Falcinelli, Strizzolo. All. Tesser(4-3-3): Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Czyborra, Badelj, Frendrup, Sturaro, Gudmundoss, Coda, Aramu. All. GilardinoIN TV Il match sarà ...