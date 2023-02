Misteri cinesi Che fine ha fatto il banchiere Bao Fan?

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ChehaBao? Da giorni non si hanno più notizie dell’imprenditore cinese,delle Big Tech, numero uno e fondatore del gruppo China Renaissance, specializzato in investimenti tecnologici. Il multimiliardario, 52 anni, è l’uomo che ha supervisionato l’ipo di molti giganti digitali, tra cui JD.com, ed è irraggiungibile dall’inizio della settimana, secondo il media economico Caixin. La notizia ha avuto forti ripercussioni sulle azioni della società: il titolo è arrivato a perdere il 50% alla Borsa di Hong Kong, prima di riguadagnare parzialmente terreno, chiudendo con un pesante calo del 28,2%. Willer Chen, analista senior di Forsyth Barr Asia, ha dichiarato a Bloomberg che la continua assenza del dirigente “potrebbe rappresentare un ostacolo a lungo termine per il titolo, visto che Bao è l’uomo ...