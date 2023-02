In violazione dell'embargo, l'Iran sta cercando di vendere i suoi droni e missili a decine di Paesi. Lo ha detto ildella difesa israeliano Yoav Gallant intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco in Germania. "Teheran attualmente - ha spiegato Gallant, citato dai media - è in trattative ...Ildegli Esteri israeliano Eli Cohen è arrivato a Kiev dove ha incontrato il presidente ...aiuterà Kiev a sviluppare un sistema di allarme aereo precoce e investirà 200 milioni di ...

Ministro Israele, Iran vende droni e missili a 50 Paesi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ministro Israele, Iran vende droni e missili a 50 Paesi l'Adige

Ministro Israele, Iran vende droni e missili a 50 Paesi La Prealpina

Notizie dal mondo oggi: Cohen in Ucraina Limes

Ucraina: ministro Israele arrivato a Kiev Agenzia ANSA

Israele è scosso per la sesta settimana consecutiva da proteste ... solo nominalmente introdotta dall’attuale Ministro della giustizia Levin, ma sostanzialmente redatta negli uffici ...In violazione dell'embargo, l'Iran sta cercando di vendere i suoi droni e missili a decine di Paesi. Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant intervenendo alla Conferenza sulla sic ...