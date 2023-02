Minacce di morte anarchiche E noi pensiamo a Delmastro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:24 Caso Cospito, indagato Del Mastro per rivelazione di segreto d’ufficio. Apertura del Corriere. 04:25 Ma Sallusti ci va giù duro:di, ma i pm indagano il governo. 05:38 Minzolini sul Giornale: “Cospito apprendista stregone”. 06:19 Gran casino superbonus, hanno ammazzato lo sconto in fattura. 11:40 Parola ai commensali. 12:10 Ci vuole De Meo della Renault per sputtanare le ecodirettive europee sull’auto e poi dopo qualche pagina proprio sul Sole 24 ore leggi: “Incentivi alle bici e riduzione dell’iva, piano europeo”. Ringraziano cinesi e computer. 14:49 Beppe Grillo fa lo spettacolo e Marco Travaglio pure, il primo a Orvieto, il secondo sul Fatto contro ...

