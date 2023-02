Minacce a Nordio Meloni | “L’Italia è con il ministro”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “boia, speriamo che tu muoia”. La scritta minatoria, rivolta contro ildella Giustizia, Carlo, è apparsa a Lecce, dove nei giorni scorsi alcuni anarchici avevano danneggiato un autobus del trasporto pubblico. La frase è stata dipinta su un muro in viale dell'Università, poco distante dall'ateneo.Sull'episodio, come sui precedenti, indaga la Digos. "Nelle ultime ore è stato minacciato di morte iled è stata imbrattata la sede della Rappresentanza italiana presso l’UE a Bruxelles con scritte inneggianti a Cospito. Solidarietà al Guardasigilli e al personale della sede. Lo Stato è al loro fianco e non arretra" è il commento della premier Giorgiasu Twitter. Nelle ultime ore è stato minacciato di morte il...