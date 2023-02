Milano | chiude l’asilo di via della Spiga | troppo pochi bimbi La protesta | “È servizio pubblico” Il Comune | “Iscrizione in calo da dieci anni”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “È un diritto delre, è un dovere dell’Amministrazione rispondere del proprio operato ai cittadini. Si tratta di un”. Sara Arbib, avvocata e madre di uno dei bambini che frequentanodi via, commenta a ilFattoQuotidiano.it la scelta delsulla scuola nel centro di. L’ultima campanella suonerà a giugno, da settembre le famiglie dovranno mandare i figli in un asilo tra quelli di Porta Venezia, di via Palermo e di Porta Nuova. Una scelta obbligata, fa sapere Palazzo Marino: troppialunni e un trend delle iscrizioni inda. La struttura è frequentata da 32 bambini ...

Spunta una foto del prete nudo: 'Chiedo scusa, sono stato hackerato' eil profilo Facebook Niente hacker Ma dietro al malizioso sito, non ci sarebbe la mano di un hacker che ha voluto tirare ......se l'era di Maradona fosse un'anomalia crudele mentre la Juventus e le due squadre di... ' Il pezzo sicome una 'ballata', da titolo: 'Napoli, oh Napoli. Come una serie montuosa di ...

Borse, Europa resiste ai dati Usa. Milano chiude al top dal 2022, massimi anche per Londra Il Sole 24 ORE

Borsa: Milano chiude in netto rialzo (+1,16%) Agenzia ANSA

Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, corre Pirelli Agenzia ANSA

Borsa: Milano chiude in lieve rialzo, Ftse Mib +0,13% Agenzia ANSA

Borsa: Milano chiude in netto rialzo (+1,16%) Tiscali Notizie

In ogni città sono previsti orari di adesione diversi. La protesta indetta dall’Unione sindacale di base. Nelle immagini la situazione di Milano con metropolitane chiuse e grandi attese per i mezzi di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...