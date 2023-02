Milan | Pioli può sorridere | gradito ritorno contro il Monza

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo la vittoriail Tottenham ildi Stefanoscende nuovamente in campo e domani sera affronterà il derby con il. Ilcampione d’Italia ha vissuto in questa prima parte del 2023 grandi difficoltà. Il club rossonero ha affrontato una serie di risultati negativi, ha perso la supercoppa italianal’Inter Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Misteravanti si affiderà a Giroud e Rafael Leao sostenuti da Brahim Diaz, che rimane in pole sulla concorrenza di De Ketelaere.(3 - 4 - 2 - 1) - Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; ...Queste le certezze di Ivan Perisic , esterno di un Tottenham , sconfitta nel match d'andata degli ottavi di Champions daldi. L'ex Inter parla anche di Antonio Conte , tecnico che lo ha ...

Milan, Pioli e il paradosso De Ketelaere | Primapagina Calciomercato.com

De Ketelaere, che crollo. Ma il piano Milan resta: da vice Diaz a titolare La Gazzetta dello Sport

Milan-Tottenham: ennesima occasione clamorosa sprecata da De Ketelaere, Pioli incredulo in panchina CalcioNapoli24

Milan, Pioli: “Stiamo facendo bene. E’ il campionato che dà la possibilità di…” fcinter1908

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A ed in programma domani alle ...L’exploit del difensore ha restituito l’attenzione sul futuro degli altri acquisti della scorsa estate: Dest tornerà al Barça e ora sarà chiuso da Florenzi, De Ketelaere e Origi saranno chiamati all’o ...