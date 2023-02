Come si cambia, per non fallire: parafrasiamo il ritornello della vecchia canzone di Fiorella Mannoia per descrivere il trasformismo del. Nel gennaio della grande gelata la squadra di Stefano Pioli aveva subito 13 gol in quattro partite di campionato: due contro la Roma; due contro il Lecce; quattro contro la Lazio; cinque contro ...... che era di un miliardo, ma lo ha alzato a 1,2 dopo che ha visto l'operazione- Elliott - ...lo si può solo immaginare. E del resto gli ultimi eventi anche di carattere giudiziario potrebbero ...

Milan, ora viene il difficile: l’assetto a tre funziona, ma bisogna fare gol La Gazzetta dello Sport

Milan-Tottenham 1-0, rivivi la diretta: Brahim Diaz affonda Conte! Corriere dello Sport

Milan-Tottenham, Thiaw: "Vittoria incredibile. Ci ho messo un po', ma ora mi sento a casa" Sky Sport

Sacchi: "Milan squadra vera, ora a Londra senza paura" La Gazzetta dello Sport

Perché (ora più che mai) il Milan deve puntare su Brahim Diaz 90min IT

Milan, prosegue in perfetta sintonia con la proprietà la ricerca di nuovi talenti. I rossoneri guardano in Austria per andare a rinforzare la rosa d ...Resta il fatto che con Magic Mike in porta è tutta un’altra storia: lo sanno i tifosi e lo sa il Milan. Che si è ricompattato al momento giusto: caro Mike, se non ora quando Tutta la Serie A TIM è su ...