Milan | Brambati | “Aspetterei a dire che il Diavolo è guarito”

Tiene ancora banco la Supercoppa italiana vinta dall' Inter su unsempre più in crisi. L'ex calciatore e procuratore Massimoha commentato sulle pagine di Tuttomercatoweb in particolare la prestazione nerazzurra e l'operato di Inzaghi:C'erano allenatori che se non facevi la flebo, si arrabbiavano ", ha continuato. Florin Raducioiu , che negli anni Novanta è stato attaccante di Bari, Verona, Brescia e, ha invece ...

Brambati si scaglia contro Inzaghi, responsabile, a detta sua, della stagione altalenante dell’Inter. L’Inter ha preso Dumfries, Calhanoglu, Dzeko, Lukaku, Gosens, Asllani, Bellanova, ha speso, ha fat ...Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà. Milan, Pioli è tornato a mettere la testa fuori: "Ha avuto risultati negativi ma è esage ...