Micol Incorvaia | “Ci sono cose che non arrivo a capire” | interviene Nicole con un retroscena

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023)si sfoga con Luca Onestini eMurgia dopo la puntata di ieri sera: ecco cosa è emerso, la gieffina in cortiletto si confronta conMurgia e Luca Onestini riguardo le coinquiline Nikita Pelizon ed Antonella Fiordelisi. Dopo l’accesa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5, i vipponi commenta tutto ciò che accaduto in puntata, in particolar modo sul comportamento di Nikita Pelizon. Leggi anche –> Ginevra Lamborghini risponde ai fan e rivela con quali artisti vorrebbe duettare Il confronto tra i gieffini della Casa… “Ieri per dire misentita quasi in colpa a dire quella cosa di Nikita. Io con Nikita non ho mai litigato, non ho mai avuto niente. Quando Davide voleva giustificare ...