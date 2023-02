Michelle Hunziker contro il cibo del futuro | “Quelle zampette mi fanno senso”

(Di venerdì 17 febbraio 2023)si è espressa sull’introduzione degli insetti nella catena alimentare come proteina sostitutiva. Il parere è stato nettamente a sfavore, nonostante locali come Pane & Tria abbiano già inventato Il Grillo Cheeseburger, fatto appunto con farina di grillo. L’apporto proteico di questo tipo di farina è molto alto, senza contare il basso impatto che ha sull’ambiente rispetto alle proteine ricavate dalla carne rossa. Ma non tutti sono pronti ad affidarsi al “del”. Neppure. “Buongiorno a tutti, ovunque io mi giri qualunque notizia parla di introdurre i grilli nell’alimentazione”, esordisce la showgirl svizzera nelle sue stories di Instagram. “L’altro giorno ero da Fiorello e mi ha proposto di assaggiare una patatina fatta di grillo. Stamattina ho visto che stanno ...

Aurora Ramazzotti sempre più autoironica . La figlia diè ormai prossima al parto e il pancione , giunto all'ottavo mese, è diventato 'esplosivo': più volte l'influencer ha scherzato sulle sue nuove forme fisiche modificate dalla ...I fotografi l'avevano già sorpresa all'acquisto del test insieme ae le voci che la volevano incinta ci hanno messo poco a sollevarsi. Lei prima ha chiesto rispetto per il suo ...

La showgirl Michelle Hunziker dice la sua sulla farina di grilli, il cibo del futuro: "A me fanno senso quelle zampette" ...Domenica: A Verissimo intervista a tutto tondo con Michelle Hunziker, in partenza su Canale 5 con “Michelle Impossible and Friends”. Inoltre, in studio, la storia dei Cugini di campagna, i 60 anni di ...