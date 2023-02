Michela Andreozzi | chi è | età | carriera | film | chi è il marito | figli | oggi | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre al giornalista Rai Alessio Zucchini che presenterà il suo ultimo libro e Alba Parietti, che sarà tra i protagonisti di Tale e Quale Sanremo, anche la regista. Lei parlerà, tra le altre cose, del suo ultimo“Una gran voglia di vivere”, che vede protagonista Fabio Volo. View this post onA post shared by(@laofficial) Dagli esordi al debutto diè nata a ...