“Mi rode | non mi va di andarmene” | Nicole Murgia lo sfogo e le critiche a Nikita

(Di venerdì 17 febbraio 2023)si sfoga con Davide Donadei sulle Nomination ricevute e criticaPelizon: le sue parole La gieffinanelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip si è sfogata con un vippone. In vascasi è sfogata con Davide Donadei riguardo le Nomination ricevute e lealla coinquilinaPelizon. Ladichiara: “Tu fai benissimo a pesare le persone per quello che sono con te. Anche con me all’inizio è stata carina e tutto quanto, però poi”. “Mi sa che già vi siete nominate?” chiede Davide. Leggi anche –> Luca Onestini, dubbi su Martina Nasoni: “E’ entrata con un obiettivo” Loe lead una coinquilina…dichiara: ...

Sono critico perché mivedere la mia squadra del cuore fare così fatica (in generale), avendo ... A chi ricorda il rigoreconcesso e i 3 pali colpiti dalla Juve, il 'principino' replica: "Ma ...E intanto Camilla. Sa di quale tenace e trasporto è capace suo marito. In fondo, lei stessa l'ha vissuto in prima persona quando era lei a fare l'amante e Diana era la moglie. Carloha ...

Lazio-Atalanta, Cataldi a LSC: “Rode a tutti, ma rimaniamo lucidi. Non sono al 100%” Cittaceleste.it

Cagliari-SPAL, De Rossi: "Rode perdere così, ma non hanno rubato ... pianetaserieb.it

De Rossi dopo Cagliari-SPAL 2-1: "Perdere così mi rode, le ... LoSpallino.com

SPAL, De Rossi: "Fare punti sarebbe stato importante per noi" Sportitalia

Di Cesare: «La sconfitta ci rode! Abbiamo sbagliato completamente ... Barinelpallone.it

Carlo Giovanardi, insieme all’associazione Pro Vita, ha presentato un esposto alla Procura di Sanremo per “atti osceni in luogo ...Ancora caos per Fedez e Rosa Chemical a seguito del loro bacio al Festival di Sanremo. Presentato esposto contro di loro.