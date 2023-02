(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 febbraio 2023 "Il nostro modo di essere è quello che gli autocrati di tutto il mondo non potranno capire dell'Europa. Il nostro continente è la". Lo ha ...

Il nostro continente è lapolare delle democrazie liberali". Lo ha dichiarato la Presidente del Parlamento Europeo Robertaintervenendo nel corso dell'inaugurazione dell'Esperienza ...... la cultura europea' ha detto. 'Cara Alessandra' ha aggiunto rivolgendosi alla moglie di ... è ciò che rende il nostro continente lapolare delle democrazie liberali. La brutale invasione ...

Metsola: “Ue è stella polare delle democrazie liberali” - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Governo, Meloni a Bruxelles: "Vedersi aiuta, non siamo marziani". Metsola: "Restiamo uniti" - Fonti Ue: "Meloni ha ribadito la volontà di essere un partner leale" - Fonti Ue: "Meloni ha ribadito la volontà di essere un partner leale" RaiNews

Ue, Meloni incontra Metsola a Bruxelles - Video LaVoce del popolo

Governo, oggi Meloni a Bruxelles: "La voce dell'Italia sarà forte ... vulturenews.net

Qatargate, Metsola chiede revoca immunità per i due eurodeputati Cozzolino e Tarabella TGLA7

Roma, 17 feb. (askanews) - Un discorso in italiano quello della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, per celebrare David Sassoli inaugurando il centro interattivo Esperienza Europa nato ...“Il nostro modo di essere è quello che gli autocrati di tutto il mondo non potranno capire dell’Europa. Il nostro continente è la stella polare delle democrazie liberali”. Lo ha dichiarato la Presiden ...