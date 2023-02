Meteo Roma del 17-02-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino di nubi basse su Pianura Padana Liguria Triveneto sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche apertura lungo la Val Padana in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nebbie e nubi basse possibili pioviggini in nottata sulla Liguria al centro al mattino nubi basse tra Toscana e Umbria Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con locali addensamenti bassi anche sul Lazio settentrionale in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fosche nubi basse sulle regioni del versante tirrenico e Ampi spazi di sereno tra Marche e Abruzzo possibili pioviggini nell’anno sull’alta Toscana al sud Al mattino tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni ...