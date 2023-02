Messina | il cadavere bruciato di un 16enne trovato a Merì

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il corpo semicarbonizzato in un parcheggio davanti al centro sportivo. Disposte autopsia e analisi del ...

È di un ragazzo di 16 anni il corpo semicarbonizzato ritrovato giovedì sera in piazza Italia '90 a Merì , piccolo comune a una trentina di chilometri da. Ilera nell' area di parcheggio accanto al campo sportivo . Accanto al corpo sarebbe stato ritrovato un contenitore con liquido infiammabile . I carabinieri stanno indagando per ...Il corpo semicarbonizzato in un parcheggio davanti al centro sportivo. Disposte autopsia e analisi del ...

È di un ragazzo di 16 anni il corpo semicarbonizzato ritrovato giovedì sera in piazza Italia '90 a Merì, piccolo comune a una trentina di chilometri da Messina. Il cadavere era nell'area di parcheggio ...