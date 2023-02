Messina | 16enne trovato morto carbonizzato | ipotesi suicidio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un ragazzo di 16 anni è statonella serata di ieri 16 febbraio in un parcheggio a 35 chilometri da. Il cadavere è statosemiin Piazza Italia Novanta, accanto al campo sportivo di Merì. Gli inquirenti, che non hannosegni di violenza sul corpo del, stanno procedendo a ulteriori verifiche attraverso l’esame del dna ed esami del Ris di. Tuttavia, la zona è isolata e non vi sono telecamere di sorveglianza da cui poter vedere e capire meglio cosa sia accaduto al giovane. Accanto al corpo, i carabinieri avrebbero rinvenuto un contenitore con liquido infiammabile. Si stanno battendo tutte le piste, ma l’più plausibile è che si sia trattato di un ...

