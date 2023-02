Mercedes Italia - Marc Langenbrinck è il nuovo ceo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Cambio della guardia in arrivo al timone di-Benz: dall'1 giugno prossimo, attuale ceo della filiazione svizzera della Casa, subentrerà a Radek Jelinek, dal 2018 presidente e ad dell'azienda con sede a Roma, che si dedicherà a nuovi impegni professionali.è entrato a far parte dell'organico della Casa della Stella nel 1995, iniziando il proprio percorso nell'ambito delle strategie di vendita e del marketing. Dopo aver rivestito il ruolo di executive assistant del presidente del board nel 2000 e di direttore strategie di gruppo per vendite, marketing e servizi finanziari nel 2004, ha assunto nel 2007 la responsabilità delle vendite flotte e corporate e nel 2009 quella delhio Smart. Infine, è stato ceo delle filiazioni francese ed ...

Cambio di timone al vertice di Mercedes-Benz, dal prossimo primo di Giugno la guida passerà a Marc Langenbrinck, che ricoprerà il ruolo di CEO. Il manager tedesco possiede quasi 30 anni di esperienza in azienda.

Fatturato e utili 2022 di Mercedes-Benz in crescita solo escludendo Daimler Truck, scorporata nel 2021. Le elettriche sono oltre il 16% ...Il gruppo Mercedes-Benz chiude il2022 con un fatturato di 150 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto ai 133,9 miliardi del 2021. L'utile l'utile prima degli interessi e delle imposte (Ebit) sa ...