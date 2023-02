Mercedes-Benz - Solo elettriche dal 2030, e-fuel relegati al circolante (Di venerdì 17 febbraio 2023) La Mercedes-Benz diventerà un produttore di sole auto elettriche a partire dal 2030, ovunque le condizioni di mercato lo consentiranno: è questa la posizione presa dalla Casa di Stoccarda a seguito del recente voto del Parlamento europeo, che ha ribadito la data del 2035 come limite per la vendita di vetture con motore a combustione. L'azienda dà, in linea di principio, il benvenuto alla decisione comunitaria, sottolineando però come la risoluzione obblighi i politici a fornire le infrastrutture necessarie (un fattore di sviluppo decisivo) e come il successo nella protezione del clima nell'ambito dei trasporti dipenda dalle nuove tecnologie, e non Solo da divieto di quelle tradizionali. Nuove architetture. La Mercedes-Benz ribadisce che il proprio scopo è perseguire ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 febbraio 2023) Ladiventerà un produttore di sole autoa partire dal, ovunque le condizioni di mercato lo consentiranno: è questa la posizione presa dalla Casa di Stoccarda a seguito del recente voto del Parlamento europeo, che ha ribadito la data del 2035 come limite per la vendita di vetture con motore a combustione. L'azienda dà, in linea di principio, il benvenuto alla decisione comunitaria, sottolineando però come la risoluzione obblighi i politici a fornire le infrastrutture necessarie (un fattore di sviluppo decisivo) e come il successo nella protezione del clima nell'ambito dei trasporti dipenda dalle nuove tecnologie, e nonda divieto di quelle tradizionali. Nuove architetture. Laribadisce che il proprio scopo è perseguire ...

