Mercedes-Benz - Il focus sul lusso premia i conti | il 2022 si chiude in forte crescita

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il gruppoha divulgato il bilancio del, chiuso con risultati lusinghieri. L'attenzione posta sulle auto di fascia alta e sui van premium, combinata con un più accurato controllo dei costi, ha permesso di far crescere del 28% gli utili prima degli interessi e le tasse (Ebit) fino a raggiungere i 20,5 miliardi di euro (contro i 16 del 2021), incrementando del 12% il fatturato fino a 150 miliardi di euro (nel 2021 erano stati 133,9 miliardi). Nel primo anno dopo lo spin-off della Daimler Truck, il gruppo hanuato la sua trasformazione in un quadro di sfide geopolitiche e macroeconomiche: i profitti sono aumentati, nonostante la pandemia, la carenza di semiconduttori e le ricadute del conflitto in Ucraina abbiano condizionato l'andamento del business. Dai dati emerge anche come la Casa tedesca abbia ...

