(Di venerdì 17 febbraio 2023) Seblanon rappresenti uno stato di malattia, ma solo una fase di passaggio della vita di una donna, alcunipossono essere molto utili per capire la vera situazione ormonale. Ma anche per individuare i fattori di rischio di tutte quelle patologie che, proprio in questa fase, possono insorgere e rappresentare un pericolo per gli anni futuri. Leggi anche › Giornata Mondiale della, nasce un nuovo Movimento:si può!in salute: tutto quello che serve sapere ...

... per cui risulta difficile smaltire i chili di troppo, è utile cercare di evitarequei ... Dal momento che le vampate di calore sono uno dei sintomi tipici della, nella dieta da seguire è ...... sono stati potenziatigli ambulatori dedicati all'esecuzione di ecografie, prevenzione dei tumori femminili e malattie sessualmente trasmesse, isteroscopia, uroginecologia,, ...

Menopausa: tutti i controlli e gli esami da fare per stare bene Io Donna

Niente paura dei fitoestrogeni: cosa sono e dove trovarli Eurosalus

Estrogeni lì dove serve. Possibili anche per chi ha avuto un tumore ... Eurosalus

Cibi contro le vampate di calore: ecco i più preziosi da mettere nel ... Trend-online.com

Sopralluogo al consultorio Asl di Avenza "Vero fiore all’occhiello per il nostro territorio" LA NAZIONE

Workout ormonale in menopausa. Quali sono gli esercizi consigliati Ecco i migliori e quelli più efficaci per restare in forma in menopausa.Anche la chioma può risentire, e in maniera negativa, dei cambiamenti ormonali. Le strategie da mettere in atto.