Melara Fmts | L’effetto wow della rivoluzione digitale per convertirsi all’Intelligenza Artificiale

(Di venerdì 17 febbraio 2023) di Giuseppe* Il dibattito in corso in queste settimane sulla nuova frontiera che l’Intelligenzaci propone, ancora una volta fa mettere sul piattobilancia i pro e i contro. I favorevoli, a sostegnopropria tesi, sottolineano che l’Intelligenzaaiuta ad esplorare e può essere utilizzata da chiunque; gli scettici pongono in cima alla lista la mancanza di creatività. Questi sono solo due esempi. La dialettica è basata su un susseguirsi di domande e contrapposizioni: è come se ci trovassimo di fronte ad uno specchio nel quale dobbiamo – volente e nolente – riconoscerci e identificarci. Quello che reale non è, esiste; bussa alle porte dell’esistenza e non chiede permesso. Non ne ha bisogno. Entra e muove i suoi passi lasciando dietro di sé impronte ben ...