Melanzane ripiene al forno | leggere e gustose!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La ricetta di oggi è un secondo ricco e appetitoso e non troppo complicato da preparare. Si compone difritte che poi vengono riempite deliziosamente con della salsiccia di tacchino, dei dadini di scamorza e del formaggio. Ovviamente il piatto si può anche preparare con un po’ di anticipo e poi scaldare al bisogno. Ma vediamo più da vicino come si prepara. Gli ingredienti Per quattro persone sono necessari: due; 300 grammi di salsiccia di tacchino; 30 grammi di parmigiano reggiano; 30 grammi di pangrattato; un uovo; una scamorza; uno spicchio d’aglio; quanto basta di sale, pepe e olio extravergine di oliva. La preparazione Procedi in questo modo Si comincia con le. In primis si eliminano le due estremità e poi si tagliano a metà per il lungo. Fatta questa operazione, occorre scavare le ...