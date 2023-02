Medjugorje Messaggio di oggi | ecco i consigli per vivere bene ogni giorno

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La Madonna nel suoscelto per, ci dà deipratici per. Ci indica comenella grazia di Dio nella nostra quotidianità, perché siamo fragili, è in Lui che troviamo la forza. La sua venuta in mezzo a noi, a, e ancora prima a Fatima, L'articolo proviene da La Luce di Maria.