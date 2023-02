Medicina | 14 787 posti nel 2023 | il nuovo test e la selezione al quarto anno di superiori

Test di: quanti saranno i posti disponibili I posti disponibili per quest'anno per la facoltà die chirurgia sono 14.. Di questi, 576 sono riservati ai candidati dei paesi non UE ...Sono 14.i posti pere tra le novità c'è la possibilità di cimentarsi nella prova anche per i ragazzi già dal quarto anno di scuola superiore . Si potrà tentare l'esame per quattro volte e lo ...

La ministra dell’Università Annamaria Bernini ha firmato il decreto con i posti provvisori di quest’anno. Da aprile debutta il nuovo test ...FOGGIA, 13/02/2023 – (ansa) Sono 14.787 i posti per medicina e tra le novità c’è la possibilità di cimentarsi nella prova anche per i ragazzi già dal quarto anno di scuola superiore. Si potrà tentare ...