McDonald’s raddoppia | Ambrosone | “Un segnale che la città è diventata attrattiva”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell‘assessore comunale alle Attività produttive Luigi. “Se dopo aver espletato tutte le normali procedure burocratiche e normative, aprirà un nuovo ristorante a marchio, ciò è dovuto al libero mercato, alla legge della domanda e dell’offerta e al pacchetto di liberalizzazioni che risale al 1998 che porta la firma dell’allora ministro delle Attività produttive Bersani, uomo di sinistra. Sono concetti che siamo sicuri il consigliere Luigi Perifano conosce bene. Non vorremmo che abbia voluto cadere in una banale strumentalizzazione della vicenda”, così l’assessore alle Attività produttive Luigicommenta la recente notizia di una probabile apertura di un secondo punto vendita diin ...

