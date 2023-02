Mbappé lancia una frecciata a Neymar | «Per battere il Bayern dobbiamo dormire e mangiare bene»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I commenti sul momento del Psg si sprecano. Tra spogliatoio in subbuglio e delusione per il mercato fatto da Campos, i tifosi sperano di aggrapparsi a, non certo a. I tifosi infatti si sono accorti che il francese sembra aver ritrovato una certa responsabilità, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate alla fine della sfida di Champions contro il, persa per 1-0.ha dichiarato a Canal+: «Ora abbiamo bisogno che tutti i nostri giocatori stianoe andremo lì (a Monaco di Baviera) per vincere in casa loro e qualificarci. Soprattutto i nostri giocatori devono essere in buona salute, che tutti dormano, mangino». Un consiglio che sembra una tirata d’orecchie a chi piace far festa fino a notte tarda, e magari e anche lo stesso a cui ...