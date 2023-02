Maxi frode da 40 milioni | interviene la Finanza | arresti anche a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La Procura Europea, sede di Milano, ha disposto il sequestro di beni e l’arresto di sei persone, sospettate di far parte di un’associazione criminale dedita alla commissione di un’imponenteall’IVA, di importo stimato pari ad oltre 40di euro, che coinvolge diversi Stati dell’Unione Europea. Le investigazioni hanno fatto luce su una sospetta “carosello”, attuata attraverso un complesso schema criminale con il fine di trarre vantaggi illeciti sfruttando la normativa UE sulle transazioni intracomunitarie, esenti da IVA. L’indagine ha consentito di individuare una pletora di imprese con sede in Bulgaria, Slovacchia, Polonia e Paesi Bassi dedite alla vendita di prodotti informatici a favore di società di comodo ubicate in Italia e formalmente amministrate da prestanome, che hanno omesso di versare in Italia ...