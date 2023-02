Massimo Troisi | laurea ad honorem alla memoria dalla Federico II | lunedì 20 la cerimonia

In prima visione alle 21.25 su Rai 3. Racconta la vita, il lavoro, il genio e lo sguardo del grande attore ...È stato presentato oggi al 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Berlinale Special, 'Laggiù qualcuno mi ama', il docufilm di Mario Martone omaggio a. Il film uscirà nelle sale dal 19 febbraio con anteprime in alcune città in occasione del 70° anniversario della nascita die in tutta Italia dal 23 febbraio. 'Laggiù qualcuno mi ...

Quando il documentario (su Massimo Troisi) rischia di fare ombra al protagonista Corriere della Sera

La profezia di Massimo Troisi sul terzo scudetto del Napoli: il video ritrovato esalta i tifosi Corriere dello Sport

Terzo scudetto al Napoli, la «profezia» di Massimo Troisi impazza sui social ilmattino.it

Buon compleanno Massimo Per i 70 anni di Troisi proiezione in anteprima a Bagnoli In occasione dei 70 anni dalla nascita di Massimo Troisi l'Amministrazione Comunale e la Città Metropolitana hanno pro ...Dall'infanzia ai più grandi successi, la vita di Massimo Troisi, uno degli attori napoletani più dotati dei nostri tempi.