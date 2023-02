Massimo Troisi | cosa farebbe oggi | a 70 anni | secondo sua sorella

Leggi su screenworld

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ci ha lasciato prematuramente nel 1994, quando aveva solo 41. Più volte ci siamo chiestiavrebbe fattol’attore e regista napoletano. Una possibile risposta arriva da suaRosaria, la quale si dice convinta che, a 70avrebbe scritto per il teatro, una scelta che non sorprende, considerato la sua passione per la scrittura.ha avuto una carriera straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema italiano. Una delle grandi passioni dell’attore era la scrittura. Molti degli sketch, o come preferiva chiamarli, “mini atti unici”, recitati da solo o con la Smorfia erano stati scritti da lui. ...