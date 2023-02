Marvel’s Midnight Suns | potete giocarci gratis su Steam!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 17 febbraio 2023) In queste oreprovarenella sua versione Steam: scopriamo insieme tutti i dettagli e come fare per riscattarlo Sviluppato da Firaxis Games in collaborazione conGames e pubblicato da 2K Games,è uno strategico arrivato nel mese di dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e Nintendo Switch. Un vero e proprio flop commerciale per 2K Games e per un titolo che, tutto sommato, a noi è anche piaciuto abbastanza (ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione, cliccate qui). Tralasciando gli ovvi limiti tecnici di un gioco che è anche uscito su Nintendo Switch,è un buono strategico con ...