Marinozzi | «Porto aggressivo | ma stretto! Ecco dove può far male l’Inter»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Andreadagli studi di Sky Sport analizza la prossima partita di Champions League delcontro ildi Sergio Conceicao analizzandone i difetti. PROSSIMO AVVERSARIO – Andreaspiega pregi e difetti del, prossimo avversario del: «Squadra molto aggressiva, riesce a portare tanti giocatori in area di rigore. Dietro è una squadra compatta, stretta che si muove bene con i reparti ma proprio l’essere stretti può creare delle difficoltà controche gioca molto sugli esterni, anche con i due difensori, Bastoni soprattutto a sinistra. Vedremo quale sarà la contro-mossa di Sergio Conceicao. Altro aspetto che rende ilvulnerabile è che la linea difensiva è un pelo statica». Inter-News - Ultime notizie e ...

mentre mercoledì 22 febbraio è la volta di Inter-Porto, su Sky Q e Sky Glass per gli abbonati Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Andrea Marinozzi con il commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Massimiliano

