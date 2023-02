Manifestarono senza autorizzazione contro il Dpcm | 12 multati e uno assolto | “Ero lì per caso”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel pieno della seconda ondata Covid, Bergamo e l’Italia erano divise tra chi temeva di rivivere il dramma dei primi mesi di pandemia, e chi iniziava a essere stanco delle continue restrizioni e chiusure delle attività commerciali. Facevano parte di questi ultimi i circa 150 manifestanti che la sera del 29 ottobre 2020 si riunirono bloccando il traffico all’altezza dell’incrocio tra viale Papa Giovanni e via Angelo Maj, in pieno centro città, costringendo le auto e i pullman dell’Atb a cambiare percorso. Lanciarono anche dei petardi e delle grosse pietre in direzione delle forze dell’ordine, già in stato di allerta visto che in altre città le rivolte (organizzate tramite il passaparola sui social) si riversarono poi in strada. Con assembramenti, disordini e violenze. Quella fredda sera d’autunno, alcuni dei presenti alla manifestazione furono identificati. Dodici in tutto, la ...