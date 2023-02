Manchester United | Ten Hag | “Concentrati sul campo | siamo in corsa su quattro fronti”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il tecnico del, Erik Ten Hag, a pochi giorni dal match di Premier League contro il Leicester, ha parlato in conferenza stampa anche delle situazioni relative alla società: “E’ chiaro che stiamo seguendo la situazione, si tratta del nostro club. Masul, sugli allenamenti, sul nostro modo di giocare e sulle partite.insu, non spetta a noi occuparci di questo processo, saranno altre persone a prendere delle decisioni”. I Red Devils stanno pian piano risalendo la china, tanto che ora si trovano a soli cinque punti dall’Arsenal capolista: “Non dobbiamo pensare troppo in là, quello che dobbiamo fare è farci trovare nella posizione giusta ad aprile. ...

... ilCity capolista, l'abbiamo detto, è a capo di una babele calcistica composa da undici ... in MLS; Jason Levien, infine, è co - proprietario dello Swansea e anche dei DC, sempre in ...Erik Ten Hag, allenatore del, assicura che la squadra non si farà distrarre dai movimenti attorno al club, con la famiglia Glazer che ha fissato per oggi alle 22 inglesi la scadenza ...

'Osimhen, Manchester United in pole. C'è un nome ideale per sostituirlo'. Il retroscena AreaNapoli.it

Manchester United-Leicester: quote scommesse e pronostico Premier League 18/2/2023 bwin News Italia

Milan, il dato da record: “Vale due volte il Manchester United” MilanLive.it

E sulla corsa al titolo: 'Vediamo dove siamo ad aprile' MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'E' chiaro che stiamo seguendo la situazione, ...Il Manchester United fa sul serio per Sabitzer. Il club inglese ha chiesto di rilevare il giocatore e chiuderne definitivamente l'incorporazione nella prossima finestra di mercato estiva. Il Bayern ...