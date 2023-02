Manchester United | il Qatar vuole i red devils | pronta l’offerta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilil. Lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, presidente di una delle più grandi banche del paese, ha formalizzato l’interesse per il club di Old Trafford e l’intenzione di presentare un’offerta per rilevare la società, valutata circa 4 miliardi di euro. Loè nel mirino anche di Sir Jim Ratcliffe, l’uomo più ricco d’Inghilterra. Ilè di proprietà della famiglia statunitense Glazer, che ha assunto il controllo dei rednel 2005. Il consorzioiota ha annunciato cheverrà presentata attraverso la Fondazione Nine Two. Il progetto dello sceicco prevede investimenti per potenziare la squadra, interventi sul centro di allenamento e ...

Commenta per primo Secondo quanto riportato da ESPN , ilha messo gli occhi su Mason Mount , il cui contratto col Chelsea scade nel 2024. Da tempo si parla del rinnovo del giocatore con i Blues ma la trattativa è in fase di stallo e per ...Jassim bin Hamad Al Thani , presidente della Banca del Qatar QIB, ha presentato un'offerta ufficiale per l'acquisizione del. L'importo offerto per il 100% delle quote del club non è stato reso noto ma dovrebbe aggirarsi intorni ai 4,5 miliardi di euro. ' L'offerta sarà interamente priva di debiti ...

'Osimhen, Manchester United in pole. C'è un nome ideale per sostituirlo'. Il retroscena AreaNapoli.it

Manchester United, Ten Hag: "Mi hanno informato del cambio proprietà sin dal mio arrivo" TUTTO mercato WEB

Manchester United, prezzo fissato per il riscatto di Sabitzer | Mercato Calciomercato.com

Manchester United, Al Thani conferma l'interesse d'acquisto: "L'obiettivo è che diventi il club più grande al mondo" ...Lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, presidente di una delle piu' grandi banche del Qatar, ha confermato che la sua fondazione fara' un'offerta ...